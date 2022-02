ORF: Auch Goldi, Koch und Roscher bleiben daheim

Nicht nur Rainer Pariasek wird für den ORF womöglich nicht in Peking im Einsatz sein - auch in der Skisprung-Abteilung des ORF hat Corona viel durcheinandergewirbelt. Michael Roscher und sein Experte Martin Koch wurden ebenfalls positiv getestet und kommentieren von Österreich aus (obwohl sie inzwischen wieder negativ sind), deshalb blieb auch Andreas Goldberger daheim. Trotz aller widrigen Umstände und Überraschungen wird der ORF in den kommenden Wochen täglich bis zu 31 Stunden (ORF 1, ORF SPORT + und online zusammengerechnet) live berichten.