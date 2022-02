Nach ORF: Auch Deutschlands TV-Sender plagt Corona

Demnach gab es in den Olympia-Teams von ARD und ZDF gleich fünf Corona-Fälle! So fällt etwa ARD-Reporter Michael Antwerpes nach einem positiven Test komplett für die Moderation aus Zhangjiakou aus. „Es ist bitter, so knapp vor den Spielen ausgebremst zu werden. Alles war vorbereitet, zwei Koffer gepackt“, so Antwerpes im SWR. „Aber am Ende muss man auch den Vorteil sehen: lieber vor dem Abflug positiv getestet als nach der Landung!“