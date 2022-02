EU-Minister beraten über Hass im Internet

„Aktuelle Studien zeigen eine Verbindung zwischen dem Anstieg von Online-Hassrede und Hassverbrechen in der realen Welt. Deshalb ist dieser Austausch heute besonders wichtig“, meinte Zadić am Rand des Treffens in Lille - und wies auf eine Vorreiterrolle Österreichs hin: Mit dem Hass-im-Netz-Gesetz - krone.at berichtete - wurde Ende 2020 ein Gesetz beschlossen, das Hasskriminalität in Österreich bekämpft.