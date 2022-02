Eriksen-Debüt für Brentford noch nicht absehbar

Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen muss nach seinem Wechsel in die Premier League noch auf sein Comeback warten! „Es ist schwer zu sagen, wann er so weit sein wird“, sagte Trainer Thomas Frank von Eriksens neuem Klub Brentford am Donnerstag in London. Er hoffe auf wenige Wochen, „aber ich weiß es nicht“, sagte der Däne. Er könne mehr sagen, wenn er Eriksen erstmals im Training gesehen habe.