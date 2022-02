Red Bull zeigt neues Verstappen-Auto vor Mercedes

Mercedes mit Russell - und Hamilton?

Mercedes hat die Vorstellung des neuen Silberpfeils für den 18. Februar angesetzt. Auch wenn der entthronte Lewis Hamilton sich seit dem bitteren Finale der vergangenen Saison nicht mehr öffentlich zu Wort gemeldet hat, ist davon auszugehen, dass der 37-jährige siebenfache Weltmeister mit dem deutschen Werksteam den achten Titel in Angriff nimmt. An seiner Seite wird in diesem Jahr Landsmann und Neuzugang George Russell fahren.