Das steckt wirklich hinter dem Eisbaden-Trend

Wim Hof, der niederländische Extremsportler, der ohne etwas zu trinken einen Marathon in der Wüste gelaufen und in kurzer Hose den Kilimanjaro bestiegen hat - er ist der Mann, der die ganze Welt zum Eisbaden inspirierte. Das Verweilen im eiskalten Wasser bei frostigen Außentemperaturen ist laut Hof nicht nur gesund, sondern stärkt auch den Geist. Wim Hof erklärt in seiner eigens deklarierten Methode, warum das Eisbaden Körper und Seele gut tut.