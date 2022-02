Mit Frustfeiern und Leberkässemmel zu Olympia-Gold

Österreich hat drei Medaillenkandidaten

Auch acht Jahre nach seinem Karriereende als Aktiver und neuerdings auch zweifacher Vater von Zwillingstöchtern verfolgt Morgenstern laut Eigenaussage so gut wie jedes Weltcup-Springen. „Wir haben drei in petto, die heuer schon einmal gewonnen haben“, verweist er auf Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl. Medaillen in Peking dürfe man aktuell „nicht erwarten, aber erhoffen“. „Es ist kein Selbstläufer, es ist möglich - vor allem im Teambewerb.“ Gegen einen Erben im Einzel habe er aber auch nichts einzuwenden. „Ich würde mich irrsinnig freuen, es wäre wieder an der Zeit.“