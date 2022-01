Nach Beinahe-Tragödie: Morgenstern ist „dankbar“!

Erst die Zwillinge und nun sein achter „2. Geburtstag“ - es sind Tage voller Glück und Dankbarkeit, die Thomas Morgenstern derzeit verlebt! Der ehemalige „Super-Adler“, mehrfache Gold-Gewinner bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften, erinnert sich nur wenige Wochen nach der Geburt seiner Zwillingstöchter Sara und Tina daran, dass er vor gerade einmal acht Jahren dem Tod nur durch eine Riesenportion Glück noch einmal von der Schippe gesprungen war. Damals, am 10. Jänner 2014 beim Skifliegen am Kulm in der Steiermark …