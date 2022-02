Zadic kündigt Reformen bei Postenbesetzungen an

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Mittwoch Reformen für die Postenbesetzung in der Justiz angekündigt. Insbesondere nannte sie in einer schriftlichen Stellungnahme dabei die Führung des Obersten Gerichtshofes (OGH). Zuvor hatten bereits die Richtervereinigung und die Justiz-Gewerkschaft in einem offenen Brief an die Regierung gefordert, dass alle Ernennungen nur mehr auf Basis verbindlicher Vorschläge richterlicher Gremien erfolgen.