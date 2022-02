Victoria Swarovski als Kind von Stalker bedroht

„Let‘s Dance“-Star Victoria Swarovski hat über die düstersten Momente ihrer Kindheit gesprochen. In der Talkshow „Kölner Treff“ enthüllte sie, dass als Zwölfjährige von einem Stalker verfolgt wurde. Der unheimliche Fremde stand jeden Tag vor ihrer Türe und das in einer Zeit, in der sie alleine, wie jedes andere Kind in Kitzbühel auch, mit dem Bus ins nächste Gymnasium gefahren sei.