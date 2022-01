Victoria Swarovski beim ESC? Das sagt der ORF

Mega-ESC-Show findet heuer in Turin statt

Wer auch immer die rot-weiß-rote Fahne tragen wird, den erwartet durchaus Großes in Turin. In der dortigen Halle Pala alpitour sind unter Normalbedingungen 15.000 Menschen zugelassen - die knapp 200 Millionen ESC-Fernsehzuschauer über den Wettbewerb hinweg nicht mitgerechnet. In jedem Falle treten heuer 41 Nationen mit ihren Künstlerinnen und Künstlern an.