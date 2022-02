„Veterinärmedizin facettenreich und vielseitig“

Ärztemangel in den Tälern und bei den Wiederkäuern

Insgesamt sind Veterinärmediziner also sehr gefragt, auch in Tirol. Ärzte würden im Speziellen in den Tälern fehlen. Dort gäbe es Praxen, die teilweise schon seit Jahren Tierärzte suchen. Aber nicht nur die Täler haben ein Problem damit, Personal zu finden. „Was ich bei meinen Praktika mitbekommen habe, ist, dass besonders im Großtierbereich ein Ärztemangel vorherrscht“, weiß die Studentin. Als weiteres Problem komme die Verteilung der Tierärzte innerhalb Tirols hinzu. In manchen Regionen suche man zum Beispiel ständig nach einem Amtstierarzt.