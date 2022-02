Bayern-Frauen in Champions League in Allianz Arena

Sarah Zadrazil und Carina Wenninger steht mit dem Fußball-Frauenteam des FC Bayern München am 22. März (18.45 Uhr) ein historischer Abend bevor. Der deutsche Meister tritt erstmals in einem Bewerbsspiel in der Allianz Arena an, in der sonst nur Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. dem Ball nachjagen.