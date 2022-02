Manager beißen auf Granit - Sturms Kader steht!

Countdown beginnt

Abgänge zeichnen sich bei den Schwarzen zurzeit auch keine mehr ab. „Kampfgelse“ Philipp Huspek, der öfters mit Ried in Verbindung gebracht wurde, wird ebenso bleiben wie Martin Krienzer. Das Duo soll Sturm II zum Aufstieg in die 2.Liga verhelfen. Gute Post erhielt Schicker gestern aus dem hohen Norden von seinem Wikinger-Neuzugang Rasmus Höjlund, der nach der Sonntag-Einheit wieder in seine Heimat geflogen war. „Er hat seine Führerscheinprüfung geschafft“, erzählt der Sportchef, der den trainingsfreien Montag nutzte, um nach den stressigen Transferverhandlungen auf seiner obersteirischen Almhütte durchzuschnaufen. Heute eröffnet Christian Ilzer den Countdown für die letzte Vorbereitungswoche, an deren Ende das Test-Doppel gegen Mura (4.2.) und Bravo (5.2.) steht. Die Generalproben vor dem Frühjahrsauftakt in der nächsten Woche.