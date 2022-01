Defekt bei Heizungsanlage löste Brand aus

Gegen 15.20 Uhr nahmen die Hausbewohner, die sich im Erdgeschoß des Einfamilienhauses aufhielten, Klopfgeräusche aus dem Keller wahr. Die Geräusche gingen von den Heizungsrohren aus und bei der Nachschau im Keller vernahmen die Bewohner plötzlich einen lauten Knall. Durch ein Brandgeschehen an der Heizungslage entstand gleichzeitig eine starke Rauchentwicklung. In weiterer Folge wollte der 76-jährige Hausbewohner den Brand selbst löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Er wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.