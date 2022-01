Nur ein ÖSV-Adler in Top-Ten bei Kobayashi-Sieg

Das Ergebnis:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 115,6 Punkte (145,0 m)

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 111,6 (143,0)

3. Marius Lindvik (NOR) 107,0 (137,0)

4. Severin Freund (GER) 104,2 (140,0)

5. Yukiya Sato (JPN) 103,0 (136,5)

6. Stephan Leyhe (GER) 97,0 (136,5)

7. Lovro Kos (SLO) 95,1 (128,5)

7. Ziga Jelar (SLO) 95,1 (132,0)

9. Daniel Huber (AUT) 94,8 (134,0)

10. Gregor Deschwanden (SUI) 90,4 (133,0)

11. Constantin Schmid (GER) 88,0 (125,5)

12. Andreas Wellinger (GER) 87,8 (129,0)

13. Killian Peier (SUI) 86,1 (126,0)

14. Cene Prevc (SLO) 82,0 (126,0)

15. Robert Johansson (NOR) 81,0 (128,0)

16. Peter Prevc (SLO) 79,7 (127,0)

17. Markus Müller (AUT) 76,0 (124,0)

18. Robin Pedersen (NOR) 75,7 (117,0)

19. Karl Geiger (GER) 74,5 (120,5)

20. Junshiro Kobayashi (JPN) 74,4 (123,5)

21. Kamil Stoch (POL) 72,3 (115,5)

22. Keiichi Sato (JPN) 71,8 (118,5)

23. Maximilian Steiner (AUT) 71,1 (118,5)

24. Markus Rupitsch (AUT) 71,0 (118,0)

25. Stefan Kraft (AUT) 69,9 (119,5)

26. Decker Dean (USA) 65,8 (118,5)

27. Dawid Kubacki (POL) 65,6 (112,5)

27. Thomas Lackner (AUT) 65,6 (112,5)

29. Markus Eisenbichler (GER) 64,9 (118,5)

30. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 64,8 (118,0)



Weiters: 42. Stefan Rainer (AUT)

Disqualifiziert: Piotr Zyla (POL)