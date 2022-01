Die Lawinengefahr ist heuer ein großes Rätsel

„Riesiges Ding“

Am Montag war beispielsweise beim Kleinen Pyhrgas ein „riesiges Ding“ mit bis zu 180 Metern Breite, 220 Metern Höhenunterschied und 350 Metern Länge abgegangen. Auch am Großen Pyhrgas ist vermutlich zeitgleich ein ähnlich gewaltiges Schneebrett auf etwa gleicher Höhe hinabgedonnert. Also: höchste Vorsicht beim Abfahren!