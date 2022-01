Täglich neue Rekorde bei Infektionszahlen

Erstmals wurden am Freitag mehr als 2000 Neuinfektionen an nur einem Tag verbucht. Die 7 Tage-Inzidenz liegt bei 2586 - ebenfalls ein noch nie dagewesener Wert. Insgesamt stehen mehr als 17.000 Vorarlberger unter „Hausarrest“ - in vielen Betrieben wird das Personal knapp. Das Land sucht bereits nach Kräften für den Gesundheits- und Pflegebereich, um Engpässe zu verhindern.