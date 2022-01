Kommen die Lockerungen zum richtigen Zeitpunkt?

Die nächsten Öffnungsschritte stehen fest. Am 5.2. wird die Sperrstunde auf 24 Uhr verlegt, am 12.2. fällt die 2G-Pflicht im Handel und ab 19.2. gilt nur noch die 3G-Regel in Gastronomie und Tourismus. Doch ist das jeweils der richtige Zeitpunkt für die Lockerungen? Was sagt die „Krone“-Community dazu? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!