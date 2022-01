Doskozil zu Impflotterie: Zu spät und widersinnig

„Nicht in der Öffentlichkeit führen“

Personelles, also etwa wer die SPÖ als Spitzenkandidat in die nächste Wahl führen soll, solle „nicht in der Öffentlichkeit diskutiert werden“, denn man müsse „Einigkeit nach außen zeigen“. Wohlgemerkt war in der Vergangenheit meist er selbst es, der öffentliche Diskussionen angezettelt hatte. Er sei aber überzeugt, „dass wir darüber reden müssen: Wie können wir eine Wahl gewinnen?“. Dies solle aber intern besprochen werden.