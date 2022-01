Benko: Erscheint Causa Lech in neuem Licht?

Die Vorgeschichte: 2011 will Benko am Arlberg ein Luxushotel errichten. Doch es gibt zwei Hürden: Zum einen hält die Gemeinde Lech an der auserwählten Immobilie ein Vorkaufsrecht, zum anderen hätte der Signa-Gründer gerne eine Art beschleunigtes Genehmigungsverfahren. Er offeriert der Gemeinde eine halbe Million Euro, ein Gemeindesekretär verschriftlicht die Konditionen nach einer Besprechung in einem Aktenvermerk. Für „ZackZack“ erscheint die pikante Causa heute in einem neuen Licht: „Für die WKStA ein klarer Fall von Bestechung. Doch die Oberstaatsanwaltschaft unter Marek erschlägt das Verfahren. Sie weist die WKStA an, die Sache einzustellen. Bei Benkos Angebot gebe es einen ‚breiten Informationsspielraum‘. Dass Benko wegen Bestechung vorbestraft ist, wird nicht einmal erwähnt.“