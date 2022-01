Das sind die Top-Kassierer beim Corona-Hilfsgeld

Milliardär Benko erhielt 7,7 Millionen Euro Hilfsgelder

Als einer der Top-Empfänger scheint dabei René Benko auf: Der geschätzt 4,75 Milliarden Euro schwere Investor erhielt 7,7 Millionen Euro aus dem Hilfsgelder-Topf. Dabei soll es ihm auch während der Pandemie wirtschaftlich nicht schlecht ergangen sein - so zahlte seine Signa-Gruppe in den Krisenjahren eine Dividende von 100 Millionen Euro aus. Das etwa doppelt so große Möbelhaus XXXLutz soll dagegen nur 980.000 Euro bekommen haben. In Deutschland habe Benko für seine Galeria Karstadt Kaufhof GmbH zusätzlich 460 Millionen Euro an Steuergeld erhalten.