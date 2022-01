Sturm holt Dänen-Rakete - Langzeitvertrag bis 2026

Die „Steirerkrone" lag vor der Geschäftsstelle auf der Lauer. Und wartete und wartete. Am frühen Nachmittag war’s dann so weit - Sturms neuer Millionenstürmer fuhr in Messendorf vor. Von Kopenhagen kommend war Rasmus Højlund in Wien gelandet, dort hatte ihn Teammanager Martin Ehrenreich in seine neue Fußball-Heimat chauffiert. Nach einem Kennenlern-Treffen mit den Sturm-Bossen ging’s für die Stürmer-Rakete, die von Mama und Berater begleitet wurde, alsbald weiter zur medizinischen Untersuchung. Erst danach war der Vertrag amtlich, der Wikinger ein Schwarzer! Bis 2026 hat der Dänen-Jungspund (18) unterschrieben. In den kommenden Monaten soll das ehemalige Kopenhagen-Talent als Yeboah-Nachfolger aufgebaut werden.