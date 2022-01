Erling Haaland: „Ich werde sicher Kühe haben“

Erling Haaland will nach seiner Karriere als Fußball-Profi in seinem Heimatort Bryne Bauer werden. „Ich denke, ich werde eine kleine Farm haben, wenn ich mich in Bryne zur Ruhe setze“, sagte der 21-jährige Angreifer des deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund in einem Interview des US-Fernsehsenders ESPN. Er sei sich ziemlich sicher, dass er einige Tiere haben werde.