Haslauer will lockern, Experten bremsen

„Omikron hat die Spielregeln geändert. Die gesetzten Maßnahmen waren auf Delta angepasst“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Im Hinblick auf das Lockdown-Ende für Ungeimpfte fordert er weitere Lockerungen vom Bund. So soll im Handel und bei körpernahen Dienstleistern wieder 3G gelten, bei stabilen Zahlen auch in Gastronomie und Hotellerie. Die Sperrstunde will Haslauer auf 23 Uhr zurückverlegen.