Thalhammer: „Wir können jeden Gegner schlagen“

Knapp zwei Monate später ist Cercle Brügge in Belgien in aller Munde.

Jetzt haben wir einen Lauf, sind auf Tabellenplatz 7. Wichtig ist, weiterhin Demut zu zeigen, weil ich weiß, wie der Fußball tickt. Wir müssen gierig bleiben, was Entwicklung und Verbesserungen betrifft. Die Mannschaft ist sehr jung, die jüngste in der Liga. Es wird wichtig sein, dass die Spieler mit beiden Beinen am Boden bleiben.