Wahlhelferin am Bezirksgericht Bludenz verurteilt

Drei Monate Haft auf Bewährung setzte es am Donnerstag für jene 28-jährige Wahlhelferin, die vor der Bürgermeisterstichwahl im September 2020 Wahlkarten für einen ganzen Haushalt an nur eine Person dieses Haushalts ausgegeben und wieder entgegengenommen hatte. In einem anderen Fall füllte sie die Stimmzettel für eine dreiköpfige Familie gleich selbst aus.