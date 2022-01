Hohe Strom- und Gaspreise wegen falscher Politik

Schmid warnt vor Teufelskreis

Hätten wir in Österreich mehr Stromproduktion, müssten wir weniger teure Energie importieren. Wie berichtet, leidet die Industrie als Großabnehmer derzeit unter einer Vervielfachung des Arbeitspreises. Schmid warnt vor einem Teufelskreis: „Wenn dann in Folge Stahl und Zement teurer werden, kostet auch die Errichtung neuer Windräder mehr.“ Viele Betriebe, die keine langfristigen Verträge mit ihren Energielieferanten haben, sind jetzt laut WKO in die Verlustzone gerutscht.