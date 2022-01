Willingen als letzter Olympia-Test für Adler

In Willingen findet von Freitag bis Sonntag die Generalprobe für die Olympia-Bewerbe der Skispringer statt. Frauen und Männer haben am Wochenende je zwei Einzelbewerbe, als Ouvertüre wird am Freitag ein Mixed-Event ausgetragen. Einen solchen wird es in Zhangjiakou auch erstmals im Zeichen der Fünf Ringe geben. Die Frauen beenden mit den Bewerben in Deutschland eine vierwöchige Phase ohne Konkurrenzen, die Männer einen intensiven Jänner mit insgesamt zwölf Wettkämpfen.