Lockdown-Ende für Ungeimpfte: Gute Entscheidung?

Ab Montag soll es also zu Ende gehen mit dem Lockdown für nicht geimpfte Personen in Österreich. Weiterhin bestehen bleibt allerdings die 2-G Regel, wodurch sich unterm Strich für Ungeimpfte nicht viel ändern wird. Was halten die „Krone“-Leser von dieser Maßnahme und ist diese sinnvoll und zielführend? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!