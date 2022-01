In Haus verschanzt: Polizist verlor Bewusstsein

Sieben nervenaufreibende Stunden für die Einsatzkräfte der Polizei und Cobra am Dienstagabend in Niederösterreich: Wie berichtet, verschanzte sich ein 48-Jähriger - von Beruf selbst Polizist - in seinem Wohnhaus in Asparn a. d. Zaya, Schüsse waren zu hören. Nach stundenlangen Verhandlungen verlor der Mann spätabends das Bewusstsein - er hatte Alkohol und Medikamente zu sich genommen.