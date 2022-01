Brustzentrum am LKH Villach erneut ausgezeichnet

Etwa 400 Frauen erkranken jedes Jahr in Kärnten an Brustkrebs. Wird die Erkrankung früh erkannt und behandelt, sind die Heilungschancen sehr groß. „Diagnose und Therapie von Brustkrebserkrankungen erfordern nicht nur ein hohes Maß an speziellem Wissen und Ausbildung, sondern auch Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Fachdisziplinen“, so Claudia Pasterk, Oberärztin an der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Leiterin des Brustgesundheitszentrums am LKH Villach. Und genau diese gute Zusammenarbeit zwischen den Fachdisziplinen sowie die gute Behandlungsqualität im Zentrum wurden ausgezeichnet.