Zinsberger: „Parade der Saison? Ein geiles Gefühl“

Am 6. Juli bestreitest du mit Österreich im Old Trafford in Manchester das Eröffnungsspiel der EM vor 75.000 Zuschauern. Wie groß ist bereits jetzt die Vorfreude auf dieses Spiel?

Bisher waren 38.500 Zuschauer die größte Kulisse, vor der ich gespielt habe. Das wird natürlich ein Hammer. Wir werden selbstbewusst und mutig in dieses Match gehen.