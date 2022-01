Steirer können sich bald mit Gurgeltest freitesten

1450 soll entlastet werden

Zudem stehen zwei neue Online-Plattformen kurz vor dem Start. Am Dienstag soll die Seite covidverdacht.st, aufgebaut vom Roten Kreuz, in Betrieb gehen. Wer sich als Corona-Verdachtsfall einschätzt oder gar schon einen positiven Wohnzimmertest hat, kann dort seine Symptome und danach seine Daten angeben, damit der übliche Behördenweg beginnt. Man erhält per SMS einen PCR-Testtermin in einer Drive-in-Station. Damit soll der völlig überlasteten 1450-Zentrale geholfen werden.