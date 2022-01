Keine Bestätigung bei freiwilliger Quarantäne

Auch in der „Steirerkrone“-Redaktion trudeln aktuell täglich Anfragen zu den geltenden Absonderungsbestimmungen nach Kontakt mit einem Corona-Infizierten ein. Nun stellt das Land klar: „Entsprechend den Vorgaben des Gesundheitsministeriums sind Personen mit dreifacher Impfung bzw. zweifacher Impfung und Corona-Vorerkrankung (exakte Definition siehe unten) keine Kontaktpersonen, wenn sie mit einer infizierten Person Kontakt hatten“, heißt es in einer Aussendung des Landes am Donnerstag. Die Behörden würden das Contact-Tracing auf jene Kontaktpersonen fokussieren, die mit vulnerablen Gruppen in Kontakt stehen.