Prommegger in Peking mit fünfter Olympia-Teilnahme

„Das hat schon eine Bedeutung für mich“, sagte Prommegger über seine fünfte Nominierung. „Das zeigt, dass ich über einen wahnsinnig langen Zeitraum an der Spitze bin.“ Das sei für ihn wichtiger, als dass er zuletzt mit 41 Jahren - damit der Älteste im ÖOC-Team - gewonnen habe. „Olympia, da fahren nur die Besten hin, und ich darf da meine fünften Spiele erleben - das ist etwas ganz Besonderes, macht mich stolz. Ich werde es so gut es geht in vollen Zügen genießen.“