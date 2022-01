LIVE ab 12.30: Wer fährt für den ÖSV zu Olympia?

Es sind die 24. Olympischen Winterspiele, die in Chinas Hauptstadt ausgetragen werden. Zum ersten Mal in der Geschichte gehen diese - mit Pyeongchang 2018 und Peking heuer - direkt hintereinander in asiatischen Städten vonstatten. Zudem ist Peking der erste Ort, der die Sommerspiele 2008, auch als Veranstalter der Winterspiele dient. Die 21-Millionen-Stadt setzte sich gegen Almaty in Kasachstan durch.