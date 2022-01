Burkina Faso und Tunesien stehen im Viertelfinale

Burkina Faso ging in Limbe durch Stürmerstar Bertrand Traore von Aston Villa in Führung (28.), Gabun rettete sich in Unterzahl aber durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in die Verlängerung. Im Elferschießen behielt Burkina Faso mit 7:6 die Oberhand. Gabun musste wie im gesamten Turnier ohne Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang auskommen. Der Arsenal-Stürmer war nach einer Corona-Infektion wegen Herzproblemen vorzeitig nach Europa zurückgereist.