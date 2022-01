Leichtsinniges Spiel mit dem Tod

„Es handelt sich um erfahrene Freerider“, heißt es im Polizeibericht über die neun Männer, die am Krippenstein in und teils unter die Lawine geraten waren.

Dass sie bei der höchsten Lawinenwarnstufe in den Hang einfahren wollten, widerspricht aber der Aussage, dass sie erfahren sind. Und es ist nicht Mut, der einen dazu bringt, sich absichtlich in Gefahr zu begeben, sondern eine gehörige Portion Leichtsinn, sich ganz offen auf ein Spiel mit dem Tod einzulassen.

Denn mehr ist das nicht, auch wenn man noch so oft am Berg war und auch noch so gut ausgerüstet ist. Es ist noch einmal gut ausgegangen, doch das darf nicht Ansporn sein, sondern Warnung.