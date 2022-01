Skoll warnt vor russischer Aggressionspolitik

„The whole of Austria gave me such a warm welcome, ich wurde von ganz Österreich sehr, sehr herzlich aufgenommen“, streut Lindsay Skoll gleich nach dem ersten Schluck Twinings Tea aus feinen „Crown Derby China“-Porzellantassen ihrem Gastgeberland Rosen. Erst vor Kurzem sei sie bei dem „very charming Austrian Mister Präsident“ Van der Bellen in der Hofburg gewesen, um sich offiziell vorzustellen, und auch Bundeskanzler Karl Nehammer habe sich als „true gentleman“ erwiesen.