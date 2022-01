„Es gibt keine Pläne, in Ukraine einzumarschieren“

Das macht die Ukraine ja auch, wenn sie der NATO beitreten will. Also da dreht man sich ja im Kreis.

Das wird ausgeglichen durch die Tatsache, dass die Ukraine die Sorgen der Anrainerstaaten auf ihre Sicherheit berücksichtigen muss, und Russland hat diese Sorgen. Stellen wir uns theoretisch vor, die Ukraine wird in die Nato aufgenommen. Sie wird die NATO um Truppenstationierung in ihrem Land bitten. Unter dem Vorwand, die Ukraine vor dem Aggressor von außen, also Russland, zu schützen. Das ist ein direkter Weg zu einem Konflikt in Europa. Um das zu verhindern haben wir Verhandlungen mit den USA und der NATO aufgenommen. Ich zweifle, dass es auf der Welt so verrückte Staatsmänner gibt, die sich von solch verrückten Politiker wie in der Ukraine leiten lassen. Wir erwarten von der NATO drei Dinge, die haben wir auch kommuniziert. Keine Erweiterung nach Osten, Aufhebung des Budapest-Abkommens von 2008, wonach Georgien und der Ukraine die Aufnahme in Aussicht gestellt wurde und die Rückkehr zum Status von 1997.