Fehlende Floristen: Blumengeschäft Kainz sperrt zu

Grabpflege und Immobilien

Zukünftig werden Johann und Petra sich nur mehr um die Grabbetreuung auf den Stadt-Friedhöfen kümmern. Gemeinsam mit zwei Gärtnern pflegen sie um die 600 Gräber in Salzburg. Ein gutes Geschäft, das sogar Kunden aus Mexiko, deren Angehörige in Salzburg begraben sind, in Anspruch nehmen. Und Johann Kainz hat neben der Familiengärtnerei noch ein zweites Standbein: Immobilien. Die Panzerhalle oder Gut Guggenthal werden ihn in den nächsten Jahren wohl vorrangig beschäftigen.