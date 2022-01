Starthilfe für junge Gründer im Südburgenland

Über den Erfolg der Maßnahmen sind sich alle einig: „Investments in StartUps sind Investitionen in die Zukunft des Landes. Viele der StartUps die heute gegründet werden, schaffen in Zukunft eine Vielzahl von wissensbasierten Arbeitsplätzen.“, erklärt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Neben der Wertschöpfung hätten sie noch eine zweite entscheidende Funktion: Sie würden an innovativen Lösungen für aktuelle Probleme der Gesellschaft. arbeiten