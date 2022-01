Steirischer Bauer von Traktor eingeklemmt - tot!

Ein 31-Jähriger ist Mittwochnachmittag in St. Veit am Vogau (Bezirk Leibnitz) bei Arbeiten an seinem Traktor eingeklemmt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann die Anhängerkupplung von der Halterung lösen, dürfte dabei aber versehentlich den Hebel zum Hochheben der Kippmulde betätigt haben, wodurch er zwischen der Traktorkabine und der Mulde eingeklemmt wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.