Künstler zeigt, was ein „Nutztier“ erdulden muss

Wie hat es Ihr Projekt ins Museumsquartier geschafft?

Weil es mir ein großes Anliegen war, möglichst vielen Personen mit der Situation von Nutztieren zu konfrontieren, versuchte ich Leute im urbanen Raum aus ihrer Komfortzone herauszuholen und auf diese Thematik stoßen zu lassen. Aus diesem Grund wandte ich mich an das MuseumsQuartier, und war sehr erfreut, dort von Anfang an Unterstützung für mein Projekt zu finden, und sogar ermutigt zu werden, dieses in größerem Umfang als ursprünglich gedacht umzusetzen.