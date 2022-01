„Pam & Tommy“: Disney verweist auf Kindersicherung

Disney erinnert User an Kindersicherung

Angesichts des pikanten Themas und dem „skandalösen“ Treiben vor der Kamera wird „Pam & Tommy“ im Star-Channel auf Disney+ gestreamt. Dazu passend erinnert Disney in der Aussendung zur Serie auch an die Kindersicherung: „Eine verlässliche Kindersicherung sowie elterliche Kontrolle stellen sicher, dass Disney+ ein geeignetes Fernseherlebnis für die ganze Familie bleibt“, ist da zu lesen. Abonnenten können Zugangsbeschränkungen für erwachsene Inhalte festlegen und PIN-geschützte Profile erstellen, zusätzlich zu den bereits existierenden Kinderprofilen, damit Eltern und Erziehungsberechtigte stets beruhigt sein können.