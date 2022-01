Goalie Meierhofer verlängert beim GAK

Nach der Verletzung von Christoph Nicht stand Jakob Meierhofer in dieser Saison in elf Spielen in der Startelf des GAK. „Jakob hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren toll entwickelt und ist zu einer großen Stütze in unserem Team geworden“, bekräftigt Sportchef Dieter Elsneg in einer Aussendung des Klubs den Wert Meierhofers für den GAK, „auch mit seiner Professionalität und seinem Charakter überzeugt Jakob uns Woche für Woche wieder.“