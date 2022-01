KAC feiert „Shutout“-Sieg bei Vienna Capitals

Nach zwölftägiger Corona-Zwangspause ist der KAC siegreich in die ICE Hockey League zurückgekehrt. Der Meister setzte sich am Dienstagabend bei den Vienna Capitals mit 2:0 (1:0,1:0,0:0) durch. Die Klagenfurter stießen in der Tabelle vorerst auf den dritten Platz vor, die Wiener bleiben Sechster. Spitzenreiter Salzburg gab sich in einem weiteren Nachtragsspiel in Linz keine Blöße. 4:1 (1:0,0:1,3:0) gewannen die Gäste gegen die am letzten Tabellenrang liegenden Black Wings.