Gerichtsverfahren gegen Ryan Giggs verschoben

Wales wird ohne Ryan Giggs auf der Trainerbank am 24. März in Cardiff im WM-Qualifikations-Play-off-Halbfinale gegen Österreich antreten. Der Gerichtsprozess gegen den 48-jährigen Ex-Starkicker, der am 24. Jänner in Manchester beginnen hätte sollen, wurde auf 8. August verschoben. Der frühere Spieler von Manchester United soll seine Ex-Freundin und deren Schwester angegriffen haben, weist die Vorwürfe aber zurück. Als Wales-Teamchef vertritt ihn schon monatelang Robert Page.