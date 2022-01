Impfpflicht: Sind strenge Kontrollen notwendig?

Die Polizeigewerkschaft übt scharfe Kritik an der Umsetzung der Kontrollen - und das, obwohl die Impfpflicht noch nicht einmal in Kraft getreten ist. Die beiden Gewerkschafter Hermann Greylinger und Werner Herbert sind der Meinung, dass es die Aufgabe der Gesundheitsbehörden sei, die Einhaltung der Pflichten zu überprüfen, nicht die der Exekutive. Laut Herbert „hat das gute Image der Polizei bereits sehr gelitten“. Was ist Ihre Meinung dazu? Denken Sie, strenge und einheitliche Kontrollen sind notwendig um die Impfpflicht „durchzubringen“ oder glauben Sie eher, dass die Kontrollen ohnehin nichts bringen werden? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu gespannt!